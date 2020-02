O Confiança venceu sua quarta partida no Sergipão 2020 e, com isso, garantiu antecipadamente sua vaga para o quadrangular. A partida foi contra o América de Pedrinhas, na noite da última quarta-feira, 5, no Estádio Lourival Baptista.

O primeiro gol dos donos da casa saiu logo aos 11 minutos do primeiro tempo e foi marcado por Thiago Ennes, após triangulação com Reis e Rafael Villa. O azulino ampliou o marcador quando Ítalo aproveitou uma sobre de bola para mandar no canto do goleiro adversário. E, poucos minutos depois, Marcelinho foi o responsável por fechar o placar em 3 a 0 para o time proletário.

Com o resultado, os comandados de Daniel Paulista mantiveram a liderança da competição, com 13 ponto, faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase. Já o Mecão está na zona de rebaixamento, ocupando a sétima posição, com apenas três pontos.

Vice-liderança

Outro que se deu bem nesta quinta rodada do estadual foi o Freipaulistano que, dentro de casa, bateu o Itabaiana de virada por 2 a 1 com gols de Tiquinho e Diogo. Sávio foi o autor do gol dos visitantes.

Com este resultado, o Freipaulistano subiu para a segunda colocação, com nove pontos e o Itabaiana se manteve em quinto, com os mesmos seis pontos com os quais iniciou a partida.