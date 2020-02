Agora o cidadão tem acesso rápido e fácil aos serviços de meteorologia emitidos pelo Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), do Governo de Sergipe.

O acesso as informações emitidas CMT de forma mais rápida, eficiente e segura é através do site da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), que disponibiliza, pelo Portal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, uma infinidade de informações de monitoramento, segurança de barragens e segurança hídrica de todo o estado.

Na parte relacionada a segurança hídrica, é possível ter acesso a diversos boletins como: do tempo, de alertas para defesa civil, climáticos, de monitoramento hidrometeorológico, monitor de secas, pluviométricos e boletins diários.

“Esses boletins fazem parte do nosso trabalho diário, com previsão diárias, mensais, trimestrais e semestrais, conforme vamos produzindo alimentamos o site. A partir desses boletins, desdobramos em tantos outros, como por exemplo, o de alerta para população e Defesa Civil”, explica o meteorologista do Centro de Meteorologia do Estado, ligado Sedurbs, Overland Amaral.

O meteorologista explica que esse monitoramento é um alicerce para a gestão dos recursos hídricos do Estado. “A partir desses dados emitimos boletins essenciais para a gestão dos recursos hídricos do Estado. Nós também temos o objetivo de construir uma política de mudanças climáticas, pois é muito importante para água, para a vida, fazer esse equilíbrio para esses eventos climáticos que acontecem, não só em Sergipe, mas em todos os estados e que interferem significativamente na vida do cidadão e nas regiões do Estado, estamos em fase de construção”.

“O site contendo as informações e boletins atualizados e de acesso público, proporciona ao cidadão o acesso de forma rápida e informativa sobre o trabalho da coordenadoria e o impacto diário na vida das pessoas, seja para ações imediatas da defesa civil, seja para o agricultor que deseja saber o melhor período para seu plantio, período de estiagem, secas, entre outros. Esses dados agregam informações que direcionam, inclusive, atividades econômicas no Estado, como também alerta para períodos de possíveis intercorrências”, completa.

Para ter acesso ao site, basta utilizar o endereço eletrônico www.sedurbs.se.gov.br e clicar no no link: Portal de Recursos Hídricos. Será aberta uma nova página que terá todas estas informações, que conforme Overland é atualizado de forma continua e sempre que surge uma informação nova.