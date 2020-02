No próximo final de semana, entre os dias 8 e 9, acontece em Riachão do Dantas o Natal do Povoado Curralinho.

O evento, que promete agitar o sábado e domingo dos riachãoenses, contará com apresentações de Leozinho Moreira, Aline Souza, Helder Nascimento, Raay Silva e Raphael, Toinho do Violão e Os Moraes.

O Natal do Curralinho é organizado por Jailson Lisboa e Rômisson, e conta com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas.