Segundo levantamento realizado pelo ‘Impostômetro’ da Associação Comercial de São Paulo (ASCP), Sergipe já arrecadou, somente no início deste ano, mais de R$ 1,4 bilhão em impostos.

Já os brasileiros, de maneira geral, pagaram mais de R$ 300 bilhões aos cofres públicos. Isso significa que a marca atingida por Sergipe representa cerca de 0,43% da arrecadação de todo o país.

Por sua vez, os lagartenses contribuíram com mais de R$ 2,1 milhões do total arrecadado pelo estado de Sergipe, se contarmos do primeiro dia do ano até a última quinta-feira, 6. Ou seja, o município arrecadou, até o momento, cerca de R$ 100 mil a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Isso equivale a, praticamente, a mesma quantia que todos os municípios da região centro-sul arrecadaram juntos.

Isso porque, somando as arrecadações de Riachão do Dantas (R$ 17,4 mil); Poço Verde (R$ 326,2 mil); Simão Dias (R$ 821,4 mil) e Tobias Barreto (R$ 1,1 milhão), chega-se a quantia de R$ 2,2 milhões.

Vale destacar que no ano passado, Lagarto foi o sexto município que mais contribui com impostos no estado.

Impostômetro

O Impostômetro foi criado em 2005 pela Associação Comercial de São Paulo (ASCP) com o objetivo de estimar o valor de impostos, taxas, contribuições e multas pagos pelos brasileiros à União, estados e municípios.