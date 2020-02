O saudoso Atlético Clube Lagartense está entre os cinco clubes sergipanos que estão em débito com a União. De acordo com um levantamento feito pelo jornalista Josafá Neto, o clube deve ao Governo Federal a quantia de R$ 133.578,73.

O dado foi extraído da Procuradoria da Fazenda Nacional e já se referem a 2020. No entanto, os clubes sergipanos mais endividados são o Confiança (R$ 1.082.685,08), e o Sergipe (R$ 450.611,92). Neste último caso, R$ 448,425,72 são de débitos previdenciários e os outros R$ 2.186,20 de multas trabalhistas.

Entre os times endividados com dívida um pouco superior ao do Atlético Clube Lagartense figuram a Associação Olímpica (R$ 234.634,64) e o Dorense (R$ 145.709,53). Já os times com dívidas menor que a lagartense são: Estanciano (R$ 91 mil), Canindé (R$ 34 mil), e Socorrense (R$ 23 mil).