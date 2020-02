O horário da partida entre Confiança e Freipaulistano pela terceira rodada da Copa do Nordeste, que aconteceria às 18h, foi modificado para às 20h do próximo sábado, 8, na Arena Batistão, em Aracaju. A alteração foi realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A modificação se deve a uma determinação da Polícia Militar do Estado de Sergipe, sob o argumento de que haverá a realização de um evento de grande porte na mesma data em Aracaju. Segundo a Federação Sergipana de Futebol (FSF), a alteração aconteceu com a concordância da emissora responsável pelos direitos de transmissão e não resultará em prejuízo para os clubes.

No Nordestão, o Confiança é o segundo colocado do grupo B, com quatro pontos, enquanto o Freipaulistano é o lanterna do grupo A, com apenas um ponto.