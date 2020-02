Por 5 votos a 0, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a Editora Abril, proprietária da Revista Veja, por reportagem considerada caluniosa contra o saudoso ex-governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), publicada em maio de 2006, intitula “Micareta Picareta”.

Segundo a reportagem, o então prefeito de Aracaju, Marcelo Déda, teria se aproveitado do cargo para desviar dinheiro público e promover espetáculos com o objetivo de divulgar explicitamente suas obras antes de lançar sua candidatura como governador.

A decisão do STJ, publicada na última quinta-feira, 6, condenou o conteúdo da matéria por “imputação infundada da prática de crime de desvio de dinheiro público; utilização de termos pejorativos; emissão de juízo de valor condenatório; e antecipação indevida”.

Em suas redes sociais, a vice-governadora Eliane Aquino (PT), que foi casada com Déda, comemorou a decisão: “Fiquei aliviada e com uma sensação de justiça. Sei o quanto ele sofreu com aquela matéria ‘Micareta Picareta’, pois atacaram o que ele tinha de mais precioso, depois dos cinco filhos. Atacaram a sua honestidade, o nome limpo que ele carregava como a herança que queria deixar aos filhos. E assim o fez, deixou seu nome na história não só para os filhos, mas para uma multidão que o guarda na memória e no coração com amor, orgulho e admiração!”

Vale lembrar que em outras duas oportunidades, o Poder Judiciário havia chegado ao mesmo entendimento. Confira a decisão do STJ.