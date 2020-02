Sem alarde, o zagueiro Romulo, que sequer chegou a ser anunciado pelo Lagarto, teve seu contrato publicado no BID da CBF e já está a disposição para estrear pela equipe em sua próxima partida.

Nesta semana, o mais novo reforço defensivo do verdão, assinou contrato com o clube. Romulo, 23, é natural de Fortaleza, Ceará e já estava com o time durante a pré-temporada, mas ficou afastado por mais de um mês, por conta de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho.

O jogador começou na base do Ceará e passou por clubes como Trem-AP, Caucaia-CE e Horizonte-CE. Em sua última temporada, o zagueiro defendeu as cores do União-CE.

O Lagarto entra em campo neste sábado, 8, contra o Sergipe, no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, às 15h30.