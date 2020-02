A prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria Municipal de Saúde promoveu na última quinta-feira (6), atendimento psicológico na Unidade Básica de Saúde do Pov. Tanque Novo. Após anos sem a devida atenção à saúde mental dos riachãoenses, a atual gestão municipal conseguiu trazer o serviço para a população.

A população do Tanque Novo foi atendida pela psicóloga Roselane Sandes, que atendeu os pacientes sobre seus problemas e diversas vertentes da saúde mental. As consultas tem a finalidade de tratar questões de cada sujeito em sua singularidade, assuntos relacionados a sentimentos, acontecimentos da vida cotidiana, do passado, presente, e etc. O psicólogo ajuda o paciente a falar sobre seus problemas e a lidar melhor com momentos de dificuldades e doenças.

O atendimento psicológico pode auxiliar em situações de medos, inseguranças, depressão, ansiedade, irritabilidade, explosões de raiva, incertezas, alterações de humor, dificuldades em tomar decisões, pensamentos repetitivos e angustiantes, pensamentos de morte, dificuldades nos relacionamentos, timidez, compulsão por comida, entre outras coisas. A Prefeitura de Riachão do Dantas continuará a promover atendimento à saúde mental e investimento na saúde.