O Terminal de Regaseificação das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), que está ancorado na costa sergipana, recebeu na manhã da última quarta-feira, 05, o primeiro carregamento de Gás Natural Liquefeito (GNL) para ser usado na Termelétrica Porto de Sergipe I.

A Usina Porto de Sergipe I, uma das maiores usinas termelétricas da América Latina, está em fase final de comissionamento. Uma vez em operação comercial demandará duas cargas de GNL por mês e em breve a empresa deverá anunciar a data da sua inauguração.

O terminal conta com a utilização do sistema Submerged Swivel and Yoke para a ancoragem da Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) de Gás Natural, o segundo instalado no mundo. A transferência de 90 mil m³ de GNL atingiu quase que a capacidade plena do FSRU Golar Nannok, chegando a 145 mil m³. O navio comporta um total de 170 mil m³.

A transferência durou 13 horas, considerando as etapas de resfriamento e bombeamento, chegando a uma taxa média de transferência de gás líquido entre os dois navios de 7.500m³ por hora.

“Este é um volume bastante significativo de GNL por hora e uma taxa de transferência excelente, principalmente por se tratar da primeira operação S-T-S ( do inglês Ship-to-Ship, ou, de navio para navio) realizada em condições de operação”, explica o gerente de relações institucionais da Golar Power em Sergipe, Marco Túlio Rodrigues.

O projeto é capaz de suprir 15% da demanda energética do Nordeste e se constituirá num importante agente do setor elétrico Brasileiro, suprindo energia firme e eficiente para a região. A operação do terminal abre caminho para que se consolide um polo de gás em Sergipe, tendo em vista o capacidade excedente de regaseificação disponível.

“Está cada dia mais próxima a inauguração da Termelétrica Porto de Sergipe I. Um empreendimento que representa um marco no desenvolvimento de Sergipe e na geração de energia para todo o Nordeste”, disse o secretário do Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho.