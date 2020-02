Nesta semana, a reportagem do Portal Lagartense recebeu alguns reclames de vendedores ambulantes de Lagarto que alegavam estar passando por dificuldades para comercializar seus produtos no Estádio Estadual de Simão Dias, durante os jogos do Lagarto Futebol Clube no Campeonato Sergipano de Futebol 2020.

Segundo informações, as dificuldades tiveram início ainda na primeira partida, contra o America de Pedrinhas. Na oportunidade, os ambulantes que também são torcedores lagartenses foram obrigados a comercializarem seus produtos junto a torcida adversária, por orientação da diretoria do Lagarto FC.

“Apesar de nos colocarem junto a torcida adversária, os torcedores do Lagarto, quando nos viram lá, fizeram questão de sair da sua área e ir comprar suas bebidas com a gente”, relatou um ambulante que não quis ser identificado.

No entanto, o problema se agravou nesta semana, quando os comerciantes foram informados por um integrante da direção do Lagarto FC de que eles não poderão mais comercializar os seus produtos no Estádio Estadual de Simão Dias. Com isso, para além do prejuízo, muitos se viram injustiçados por estarem sempre acompanhando as partidas do clube.

Por quê a proibição?

Embora alguns comerciantes aleguem que o impedimento decorre da própria diretoria, que segundo eles é quem está realizando as vendas, o assessor de comunicação do Lagarto Futebol Clube, Márcio Lima, informou ao Portal Lagartense que a proibição é resultado de uma negociação feita com os administradores do estádio para utilizar o espaço.

“Infelizmente, somente os vendedores de Simão Dias poderão vender no estádio. Foi o acerto que fizeram com o pessoal que administra o Estádio. Vendedores, gandulas e o pessoal que cuida do gramado são todos de lá”, disse o assessor ao acrescentar que a proibição é válida tanto para as próximas partidas do Campeonato Sergipano, quanto para as da Copa do Brasil. “Quando tivermos nosso campo aqui, entram os nossos”, completou.