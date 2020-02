Na próxima segunda-feira, 10, serão abertas as inscrições para o concurso público que visa o provimento de nove cargos de nível superior, médio e fundamental na Câmara Municipal de Laranjeiras. Os salários oscilam entre 1.045,00 e R$ 1.500,00.

Organizado pela PLANEJAR Consultoria e Planejamento Ltda EPP, o concurso dispõe de vagas para os cargos de Auditor de Controle Interno, Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Técnico de Contabilidade, Servente e Vigilante.

Já as inscrições seguem até dia 28 de fevereiro, enquanto as inscrições custam R$ 110,00 para as provas de nível superior, R$ 75,00 para de nível médio e R$ 55,00 para os cargos de nível fundamental.

A prova objetiva e entrega de títulos será no dia 05 de abril, em dois turnos. Mais informações podem ser obtidas através do edital neste link.

De acordo com a Câmara de Laranjeiras, o certamente atende a uma determinação legal e o número de vagas ofertado é maior do que o que ficou estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE).