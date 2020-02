Nesta sábado, 8, o Lagarto enfrenta o Sergipe pela quinta rodada do Campeonato Sergipano. Neste momento o verdão, que já esteve na zona de classificação do estadual, ocupa apenas a sexta posição, com 5 pontos. Enquanto isso, seu adversário é o terceiro colocado, com 7 pontos. O jogo acontece às 15h30 no Estádio Albano Franco, em Simão Dias.

O Lagarto chega para este jogo com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, sendo que em quatro jogos, o time marcou apenas uma vez. Em compensação, o único gol sofrido pelo time, foi justamente na última partida, em que perdeu para o Boca Júnior, no Estádio Fernando França.

Em entrevista para o radialista Prefeitinho, durante o programa Juventude Notícias, o técnico do Verdão, Ranielle Ribeiro, lembrou que das quatro partidas disputadas pela equipe, três aconteceram fora de casa, sendo que duas delas foram em campos irregulares e que dificultaram o desenvolvimento de jogo do Lagarto.

E apesar de reconhecer que a equipe não fez boas apresentações, destacou que o time foi competitivo em todas elas.

“Prova disso é que empatamos com o Confiança e fomos a única equipe que eles não venceram. Enfrentamos uma equipe qualificada, de série B, e em um campo que nos possibilitou fazer um jogo equilibrado”, disse.

Sobre o próximo adversário, o treinador afirma conhecer as dificuldades que terá ao enfrentar o Sergipe, mas lembrou que as duas equipes precisam da vitória e espera que o merecimento seja maior para o lado de seus comandados. “Pelo trabalho, empenho, pelo que estamos desenvolvendo e onde queremos chegar”.

Para isso, Ranielle disse que o Verdão precisará fazer valer o mando de campo e elogiou a evolução do gramado do Estádio Albano Franco, em Simão Dias, palco do próximo duelo.

“É um campos que se aproxima dos melhores de Aracaju e que nos proporciona condições de jogar muito bem. Inclusive, a preparação da equipe foi feita em Simão Dias. Nos preparamos na terça, quarta e quinta-feira e hoje reforçamos o campo para que amanhã esteja boas condições para o jogo”.

O técnico também garantiu que pode haver novidade para o jogo de hoje, já que Pedro Maycon e Soares já estão aptos para entrar em campo e disse, inclusive, que um deles pode começar jogando. “Mas isso ainda está sendo estudo”, disse o treinador.

Copa do Brasil

A respeito do confronto contra a equipe do Volta Redonda-RJ, Ranielle disse que todo o planejamento é feito a longo prazo, mas lembrou que a partida está próxima.

“Sabemos da importância desse jogo, da qualidade do Volta Redonda que disputa a série C e o Campeonato Carioca com grandes equipes, mas o foco neste momento é no Sergipe”, afirmou.

O Lagarto enfrenta o Volta Redonda no dia 19 de fevereiro, as 15h30, no Esatdio Albano Franco, em Simão Dias.