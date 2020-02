Neste sábado, 08, o povoado Saco Tigre, na zona rural de Lagarto, celebrará o seu tradicional Natal. O evento será comandado pelo cantor lagartense Paulo Santos.

Ainda de acordo com a organização, o Natal do Saco do Tigre, ocorrerá a partir das 21h e também contará com os shows de Os Moraes e Carlos André.