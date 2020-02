Na última sexta-feira, 07, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, inaugurou o Posto de Saúde Antônio Viana do Nascimento (Tonho do Sindicato), localizado no Povoado Santo Antônio, na zona rural do município.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, o prédio funcionava como um ponto de atendimento, mas foi elevado a posto de saúde após passar por uma revitalização seguida de uma reestruturação, para oferecer um atendimento mais humanizado àquela comunidade.

“Em comparação ao oferecido há alguns anos atrás, o posto de saúde funcionará de segunda a sexta, disponibilizando também marcação de exames e consultas especialidades, e atendimento da equipe do PSF todas as terças-feiras”, detalhou a Prefeitura de Lagarto.