Na tarde do último domingo, 09, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu um corpo do sexo masculino no povoado Coqueiro de Baixo, na zona rural de Lagarto.

Segundo informações colhidas pelo Portal Lagartense junto ao IML, o corpo é de um jovem e permanece sem identificação.

Já as causas da morte serão apuradas pelos peritos do IML, uma vez que o corpo adentrou a unidade sem qualquer perfuração.

Cabe destacar que o corpo foi encontrado por populares em um terreno, próximo ao Bar de Zé de Bento. Na ocasião, a polícia foi acionada e isolou o local até a chegada de uma viatura do IML.