Após o Carnaval, o agrupamento Saramandaia deve anunciar o seu pré-candidato para disputar o comando da Prefeitura Municipal de Lagarto nas eleições do próximo dia 04 de outubro de 2020. Até lá, os quatro pré-candidatos do grupo – Jerônimo, Goretti, Fábio e Sérgio Reis – seguem a sua forma construindo seus nomes para a disputa.

No entanto, há que se notar que apenas um nome tem aparecido mais na ala saramandaísta: o do ex-deputado federal Sérgio Reis. É que ele tem aproveitado a pouca exibição do seu pai, o nítido recuo da sua tia e o empenho de seu irmão Fábio em atrair e implementar investimentos em Lagarto para pavimentar seu nome na disputa eleitoral.

Além disso, Sérgio tem a seu favor o racha existente entre as famílias Ribeiro e Monteiro, o que de alguma forma prejudicou o agrupamento político Bole-bole ao dividir eleitores. Por isso, o ex-deputado tem aproveitado para visitar as mais variadas comunidades lagartenses e, em especial, aqueles correligionários mais distantes.

Para se ter uma ideia, somente na última semana, entre segunda e quarta-feira, Reis cumpriu agenda em Brasília-DF e ao retornar a Lagarto visitou nove comunidades, tais como: os povoados Jenipapo, Limoeiro, Saco do Tigre, Itaperinha, o Residencial Júlia Nogueira, o bairro Matinha e a Rua do Riachão, que sediou o popular Carnachão no último fim de semana.

Cabe destacar que Sérgio Reis é considerado uma das principais mentes pensantes do Saramandaia e um dos maiores articuladores do grupo. Tanto é que ele sabe do poder que tem as redes sociais e, por isso, tem buscado mostrar força por meio delas ao registrar suas andanças sempre acompanhado do slogan “Fazer diferente”. E para quem pensa que tudo não passa de “fogo de palha”, fica a advertência: Já tem gente acreditando no sucesso eleitoral dele ou de Fábio. Até porque o Saramandaia sempre vai unido para as disputas que se propõe.