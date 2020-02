No último sábado, 8, dois times sergipanos se enfrentaram pela terceira rodada da Copa do Nordeste. E jogando dentro de casa, no Estádio Estadual Lourival Baptista, quem se deu melhor foi o Confiança que bateu o Freipaulistano por 4 a 2.

E quem abriu o placar na primeira etapa foi o time proletário com Reis, que recebeu passe cruzado para dentro da área e mandou para as redes. Depois, foi a vez do Touro do Agreste empatar, com uma bola cruzada na segunda trave, que Tiquinho soube aproveitar passando por trás da defesa e tocando para o gol.

No segundo tempo, após uma jogada bem trabalhada, Mikael recebeu entre três zagueiros e conseguiu bater na saída do goleiro Andrade para anotar o segundo gol do azulino. E, novamente Reis, ampliou o placar, cabeceando de costas, após lançamento para a área.

O Freipaulistano não queria se dar por vencido e diminuiu o marcado com Luan, que recebeu entre vários jogadores da equipe adversária na entrada da área e, ainda assim, conseguiu achar espaço para bater rasteiro no canto do goleiro Rafael Santos.

Mas, Alyson marcou o quarto gol dos donos da casa, fechando o placar em 4 a 2 para o Confiança que agora lidera tanto o campeonato estadual quanto regional. A equipe pulou para a primeira posição do grupo B, com sete pontos, seguida por Vitória (5), Náutico (4) e América-RN (4). Já o Freipaulistano segue na última posição do grupo A, com apenas um ponto marcado.

O próximo desafio do Confiança será no sábado, 15, diante do River-PI, às 20h, no Batistão, em Aracaju. Enquanto isso, o Freipaulistano encara o Vitória, no domingo, 16, no Barradão, às 18h.