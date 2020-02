Entre 13 de fevereiro e 18 de março, o Instituto Federal de Sergipe estará com inscrições abertas para o Mestrado em Educação Profissional, do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfETP. Serão ofertadas 24 vagas, sendo que 12 delas destinadas para ampla concorrência e 12 para servidores da instituição. No país, são 913 vagas disponíveis em todos os estados brasileiros. O processo será feito exclusivamente via internet, pelo sítio do programa: profept.ifes.edu.br.

O curso tem como objetivo proporcionar formação em Educação Profissional e Tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento como o desenvolvimento de produtos. Poderão participar do Exame Nacional de Acesso – ENA – portadores de diploma de curso superior em Licenciatura, Bacharelado ou Tecnólogo. Para aqueles que concluíram a graduação mas ainda não possuem o diploma, podem apresentar declaração de conclusão de curso, devidamente reconhecido por órgãos competentes do Ministério da Educação.

Da prova

A prova será realizada no dia 17 de maio, e contará com 50 questões de múltipla escolha sobre as Bases Conceituais e Históricas da Educação Profissional e Tecnológica, sobre Metodologias de Pesquisa e Teorias e Práticas de Ensino e Aprendizagem. As bibliografias que vão embasar as questões do ENA ao Mestrado ProfEPT e o cronograma de resultado e matrícula, por exemplo, já estão disponíveis no site do profept.