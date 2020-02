Um homem foi preso na manhã do último domingo, 9, em Lagarto por perturbação do sossego, de acordo com o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais.

De acordo com a denúncia recebida pelos policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), um cidadão estava com uma aparelhagem de som com volume perturbador ligada em seu Fiat Uno Sporting 1.4, placa policial NVM 2188. Além disso, ele proferia palavras intimidadoras para os moradores da rua.

Quando os policiais chegaram ao local, deram ordem para que homem deligasse o som e o informaram que estava perturbando o sossego alheio. Entretanto, ele se recusou a desligar a aparelhagem e acabou sendo detido. Além disso, a aparelhagem de som também foi apreendida pelos policiais.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Lagarto para as providências legais.