O aplicativo, lançado na última segunda-feira, dia 10 de fevereiro, simplifica a maneira de agendar suas viagens nos táxi-lotação.

No app, você pode agendar os destinos Lagarto/Aracaju/Lagarto e poderá enviar/receber encomendas. Tudo isso, com muita praticidade, através de uma interface intuitiva e fácil de utilizar.

Nela, você informa a origem do passageiro, como também o destino pretendido. Identifica o taxista pela foto e nome cadastrados. Identifica, também, o modelo do veículo. Confere e garante o horário da viagem. Assim, está assegurada a sua segurança e a do taxista.

A plataforma foi desenvolvida por programadores lagartenses, que ao longo dos anos, na condição de passageiros, conviveram com a dificuldade para encontrar vagas em determinados horários. Os programadores tiveram o cuidado de apenas cadastrar profissionais autorizados a trabalhar nos percursos citados. Com o aplicativo, a classe passa a contar com uma tecnologia mais dinâmica e eficiente.

E mais: na hora de pagar pela viagem, você, passageiro, poderá fazê-lo com Cartão de Crédito. Direto no appou ao motorista.

O aplicativo está disponível na Play Store e no App Store.

Baixe o app AYO e viva essa nova experiência nos transportes.

Para mais informações acesse o site: www.ayoapp.com.br