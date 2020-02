Os sergipanos e turistas que quiserem ver de pertinho a taça da Copa do Nordeste poderão realizar esse desejo.

A “Orelhuda”, como é carinhosamente chamada a Taça da Copa do Nordeste, está em exposição em Aracaju e passará por dois lugares da cidade nos próximos dias. No tour também participa o mascote oficial da copa do nordeste e embaixador da taça, o Zeca Brito.

Nesta terça-feira, 11, a taça ficará à mostra na Praça de Eventos dos Mercados Centrais de Aracaju das 10h às 18h. Na última segunda-feira, 10, a “Orelhuda” foi exposta no Shopping Riomar.