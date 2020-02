Na manhã da última segunda-feira, 10, o 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) recebeu uma denúncia a respeito de um feto encontrado dentro de um saco plástico em um terreno no bairro Jabutiana, em Aracaju.

Segundo o sargento do 1° BPM, Joselito, a polícia ainda não sabe detalhes a respeito da origem do feto, além daquilo que foi informado pelos populares. Ainda de acordo com o sargento, uma equipe de perícia foi ao local para realizar procedimentos que podem ajudar na solução do caso.

A investigação será feita pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), segundo informações da Secretaria de Estado da segurança Pública (SSP/SE). Além disso, um inquérito será aberto para apuração das circunstâncias do caso.

Ainda segundo a SSP, o feto foi levado para Instituto Médico Legal (IML).

Com informações do Portal Infonet