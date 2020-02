O verão é a estação que o organismo perde muita água e, com ela, sais minerais. Durante esse período é fundamental cuidar da alimentação e aumentar a ingestão de líquidos para evitar a desidratação. A Nutricionista da Nutril na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), Cibele Ferreira dos Santos, esclarece sobre a importância da hidratação e da ingestão de alimentos saudáveis.

Ela observa que com o calor excessivo é importante a preocupação com a hidratação correta do corpo, que precisa de mais líquido para manter a temperatura adequada. “Pode-se ingerir sucos, chás gelados e a água de coco. Essa última é semelhante a dos líquidos corporais, contribuindo para a hidratação e para a reposição de minerais como o potássio, geralmente perdida pela transpiração, atenta a nutricionista.

Segundo Cibele, a ingestão de líquidos nos dias mais quentes como a água, evita o risco de desidratação, que pode levar a pessoa a ter cansaço, dor de cabeça, desregulação intestinal, tonturas e outros males. A nutricionista explica que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um consumo mínimo diário de dois litros de água para a manutenção do corpo hidratado e saudável. Para as crianças, ela ressalta que esta quantidade é um pouco menor, de quatro a seis copos ao dia.

Crianças

Para as crianças oferte a água de uma forma diferente. Da mesma forma, haja em relação a alimentação. Você pode modificar a questão da água colocando o líquido em um copo com desenho colorido. Fica mais fácil da criança aceitar. “Ofereça também água de coco e fruta”, aconselha a nutricionista. Ela observa que é preciso ofertar sempre líquidos as crianças mesmo que elas não queiram aceitar.

“Faça cubinhos de suco de fruta ou água de coco para incrementar as bebidas; Aromatize a água com limão ou folhas de hortelã para ficar mais refrescante; ofereça água de coco, uma vez que ela agrega minerais importantes que são perdidos pela transpiração como o potássio. Sucos também é boa opção”, sugere a nutricionista.

Cibele recomenda que a população consuma frutas e saladas, que além de serem ricas em vitaminas, são fundamentais para manter a hidratação. A nutricionista reforçou que as pessoas devem ingerir pelo menos, dois litros de água diariamente. “Independentemente da estação do ano é fato que a hidratação deve ser prioridade em nossas vidas”, afirma Cibele.

Ela enfatizou que é bom utilizar frutas com mais umidade como a melancia, o melão, a maçã. Consumir sucos, mas procurar evitar associar a alimentação. “Pode ser uma hora depois ou uma hora antes, mas prioritariamente a água e a água de coco, se for praticar algum esporte ou fazer algum exercício”, diz.

Atentos

A observação sobre desidratação em crianças deve partir da situação da urina.,Se for notado que o xixi da criança está muito amarelado é porque existe um sinal de desidratação. “Se você só toma água quando está com sede a probabilidade é que você esteja desidratado porque a sede é um sinal de desidratação”, conclui a nutricionista.