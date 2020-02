Durante patrulhamento no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) quase foram vítimas de um acidente causado por um motorista embriagado.

Segundo informações, o homem que conduzia o veículo alcoolizado acabou invadindo a contramão da direção dos policiais e quase colidiu com a viatura do 7° BPM.

Após ser parado pelos policiais, o motorista realizou o teste do bafômetro que acusou um índice de teor alcoólico três vezes acima do permitido. Por isso, ele acabou sendo conduzido para a delegacia de Lagarto, enquanto o veículo foi recolhido ao pátio do 7° BPM por conta do licenciamento atrasado.