Em sua coluna da última terça-feira, 11, no site FaxAju, o conceituado jornalista Diógenes Brayner divulgou que o candidato a prefeito de Lagarto pelo grupo do ex-prefeito Valmir Monteiro é o deputado estadual Ibrain Monteiro, ambos do PSC.

O jornalista foi mais além e afirmou que a candidatura de Ibrain tem um detalhe: o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT). Diante da informação, a reportagem do Portal Lagartense tentou falar com Flamarion Déda, presidente do Diretório Municipal do PT em Lagarto. Sem sucesso.

Tentamos também contatar o professor Belisário, mas também não obtivemos sucesso. No entanto, ao contatarmos o José Carvalho de Menezes, o popular Juquinha do PT. Na ocasião, o petista disse desconhecer a aliança e afirmou que não a acompanharia por estar envolvido em projeto maiores para Lagarto.

“Não tenho tempo para a politicagem, porque estou me dedicando para concretizar a instalação do Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos) em Lagarto”, disse Juquinha. “Sugiro a quem tem tempo para a politicagem procurar o que fazer, porque Lagarto está precisando de gente envolvida com o dia a dia do seu povo”, completou.

Cabe destacar que a informação de Diógenes Brayner foi divulgada dias após o senador Rogério Carvalho (PT-SE) visitar o ex-prefeito Valmir Monteiro em sua residência na zona rural de Lagarto e o deputado estadual Ibrain Monteiro prestigiar a posse dos novos dirigentes do PT no município.

Já o descontentamento de Juquinha ocorre após cinco meses dele ter afirmado ao Portal Lagartense que o PT teria candidato a prefeito de Lagarto nas eleições do próximo dia 04 de outubro de 2020.

