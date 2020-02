Na última terça-feira, 11, a deputada estadual Goretti Reis (PSD) foi tema de discussões na imprensa lagartense devido a uma entrevista que a mesma havia concedido ao renomado colunista político Diógenes Brayner. Na oportunidade, ela havia dito que o nome de maior evidência do grupo era o do ex-prefeito Jerônimo Reis.

No entanto, por nem sequer mencionar o nome do ex-deputado federal e pré-candidato a prefeito de Lagarto Sérgio Reis (MDB), setores da imprensa começaram a especular de que a união anunciada no final de 2019 era de mentira e que ainda haviam disputas internas no agrupamento Saramandaia entre Goretti e Sérgio Reis.

Diante disso, a deputada estadual concedeu uma entrevista ao radialista Alex Dias, onde reafirmou a retirada da sua pré-campanha rumo ao comando da Prefeitura de Lagarto. Segundo ela, a medida é resultado de um entendimento do ex-prefeito Jerônimo Reis de que seria melhor para o grupo continuar com um representante na Alese e na Câmara dos Deputados.

Além disso, Goretti reforçou que o grupo Saramandaia estará unido nas eleições municipais deste ano e que ela poderá sim apoiar a candidatura a prefeito do ex-deputado federal Sérgio Reis. “Estaremos unidos com quem quer que seja o candidato do agrupamento Saramandaia”, frisou.

E completou: “Esse grupo reúne pessoas que trabalham e que realmente querem o desenvolvimento de Lagarto e é neste foco que nós estaremos unidos seja com Sérgio, seja com Jerônimo, seja com Fábio. Nós vamos estar unidos para o objetivo que é a vitória do desenvolvimento de Lagarto”.