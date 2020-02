Em março, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estará em Sergipe para participar do congresso que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) em alusão aos seus 50 anos de existência.

A informação foi confirmada por Rodrigo Maia, após receber, em sua residência oficial, em Brasília-DF, uma visita do presidente do TCE/SE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, e do conselheiro Carlos Pinna, que estiveram acompanhados do seu aliado em Sergipe: o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD-SE).

“É na Câmara dos Deputados que ocorre os debates mais relevantes do país, onde tramitam matérias de interesse de todos os brasileiros, de modo que a presença do deputado Rodrigo Maia vai engrandecer muito o nosso evento”, comentou o conselheiro-presidente.