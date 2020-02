Hoje, 12, o Freipaulistano é o primeiro time sergipano a estrear pela Copa do Brasil 2020. A equipe enfrenta o Remo-PA, no Estádio Titão, em Frei Paulo, às 16h e precisa da vitória para se classificar para a segunda fase da competição.

Entretanto, não deve ser apenas em avançar de fase que as equipes estarão de olho, já que o vencedor do confronto receberá também uma quantia de R$ 650 mil de cota da CBF. O classificado enfrenta o vencedor da partida entre Brusque e Sport.

Para garantir um belo espetáculo para os jogadores e para a torcida, os donos da casa realizaram um trabalho de compactação do gramado, além de outros reparos, para que tenha condições de sediar a partida.

Essa será tanto a primeira vez que Freipaulistano e Remo se enfrentam quanto a primeira participação do Touro do Agreste na Copa do Brasil. O time sergipano deve ir para o confronto com força total, com exceção do lateral direito Jô e do meio Netinho, dispensados após a derrota por 4 a 2 para o Confiança. Além disso, o meia Acássio, que se recupera de uma lesão na coxa, ainda é dúvida.

Atualmente, o Freipaulistano ocupa a terceira posição no campeonato sergipano, com nove pontos, e a última colocação na Copa do Nordeste, com apenas um ponto marcado.