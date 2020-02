A popularização das novas tecnologias de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a chamada ‘prevenção combinada’, será o mote da campanha do Carnaval da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Programa ISTs/Aids, que pretende aproveitar a folia de massa para popularizar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e a Profilaxia Pré-Exposição (Prep), que chegam para reduzir os riscos de contágio das IST’s.

Segundo Almir Santana, 50 mil preservativos serão distribuídos neste Carnaval. As duas novas formas de prevenção são destinadas às pessoas que não usam o preservativo, mas de maneira nenhuma significam um incentivo ao não uso da camisinha, como afirma o médico e gerente do Programa ISTs/Aids, Almir Santana.

“A prevenção combinada é voltada para aquelas pessoas que insistem em não usar o preservativo, mas a camisinha continua sendo soberana na prevenção, por ser o método mais seguro de se evitar as ISTs”, disse Almir Santana, informando que há um princípio mundial que orienta a oferta de outras formas de prevenção além da camisinha.

“Neste Carnaval o tema da campanha é: ‘Onde tem festa, tem prevenção’, de forma que levaremos aos foliões todas as informações sobre a prevenção combinada, inclusive onde as novas tecnologias estão disponíveis”, disse o médico, informando que a PEP está disponível nas unidades de urgência da capital e nos hospitais regionais do interior do Estado, enquanto a Prep é encontrada apenas no Hospital Universitário, por enquanto. Os pretendentes a qualquer uma das duas tecnologias de prevenção passam por avaliação médica.

As novas tecnologias serão massificadas junto aos foliões a partir de uma série de atividades que o Programa ISTs/Aids irá desenvolver durante o carnaval. Elas vão da participação em blocos carnavalescos a realização de testes rápidos e palestras. O Camisildo será a estrela da campanha.

Blocos

Durante o Carnaval, a campanha estará presente nos blocos de rua do conjunto Bugio, em Aracaju, de Ilha das Flores, Propriá, Itabaiana, Cedro de São João, Neópolis (Zé Pereira), Simão Dias e da Caueira, em Itaporanga, conforme informou o gerente do Programa ISTs/Aids da SES, Almir Santana.

Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Sergipe, o Programa IST/Aids estará realizando testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B no Mirante da 13 de Julho, nos finais de tarde dos dias 12 e 13.

O ponto alto da campanha é o desfile do Bloco da Prevenção da Secretaria de Estado da Saúde, que acontecerá na tarde do domingo de Carnaval, dentro do tradicional Bloco Rasgadinho, do bairro Cirurgia. Cerca de 500 foliões estão sendo esperados no Prevenção.