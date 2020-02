O Carnaval chega ao RioMar Aracaju, com uma programação que vai fazer todo mundo tirar o pé do chão e cair na folia. No domingo (16), Carla Perez e o Bloco Algodão Doce vão transformar a área externa do shopping em um animado circuito carnavalesco, onde a alegria será a tônica do encontro.

A farra da galerinha começa às 16 horas e segue até às 18h. Serão duas horas de muita animação e brincadeiras, ao som das músicas que agitam o Carnaval infantil de Salvador.

Para fazer parte da grande festa é simples: compras no RioMar Aracaju a partir de R$ 150,00 + R$ 25,00 dão direito a um kit, com abadá e bandana, para participar do Bloco Algodão Doce.

As trocas das notas fiscais estão sendo realizadas no segundo piso, ao lado da loja Aramis, até o dia 14 de fevereiro ou enquanto durar o estoque. A entrega do kit bloquinho Algodão Doce vai acontecer nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 9h às 22h, mediante a apresentação do voucher recebido no ato da troca.

Save the date e prepara-se para a grande folia, pois no RioMar Aracaju a diversão é garantida!