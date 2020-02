Na tarde da última quarta-feira, 12, o Freipaulistano entrou em campo pela primeira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Remo-PA. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça, o Titão.

Jogando em casa, o time sergipano precisava da vitória para ter sequência na competição, devido ao critério de desempate, que nesta primeira fase dá a vantagem para o time melhor colocado no ranking da CBF.

O Freipaulistano chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo, após Luan aproveitar um rebote do goleiro da equipe paraense. Não contente com o resultado, ainda perigoso, o Touro do Agreste saiu em busca do segundo gol, mas acabou levando o empate de bola parada, depois que Gustavo Ermel cobrou escanteio para o Remo e Fredson, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o jogo foi equilibrado e com oportunidades para os dois lados, mas foram os visitantes que fizeram o segundo gol, com Gustavo Ermel, aproveitando um vacilo da defesa. Apesar de ir em busca do resultado, os donos da casa não conseguiram reagir, e a partida terminou em 2 a 1 para o Remo e com a desclassificação precoce do Freipaulistano, em sua primeira participação na Copa do Brasil.

O Remo espera agora o classificado do confronto entre Brusque-SC e Sport-PE.