Carnaval chegando e o trabalho do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), já começa a preparar as rodovias que dão acesso ao litoral sergipano para atender o movimento intenso de veículos. Na programação desta quarta-feira, 12, o DER intensifica as ações no acesso a Praia do Saco, em Estância, importante trajeto para as pessoas que vão aproveitar o feriado prolongado.

No município localizado a 75 km da capital, serão feitas a retirada da areia acumulada na rodovia. O intuito é beneficiar a população sergipana e facilitar o fluxo de transporte durante o trajeto. Também serão utilizadas caçambas nos serviços, uma vez que servirá para o carrego do material.

De acordo com o diretor de Operações do DER, Anderson Neves, esse trabalho precisa ser realizado antecipadamente, mesmo sendo um trabalho contínuo e decorrente do fluxo dos ventos. “A limpeza realizada a pista de rolamento tomada frequentemente pela areia serão intensificados nos próximos dias em todas as regiões de praia, assim quem desejar curtir uma o carnaval terá livre acesso às praias de modo geral”.

O DER informa que é comum em outros trechos da rodovia o acúmulo de areia devido às correntes de ar típicas das regiões litorâneas e se algum usuário das vias observarem a necessidade de manutenção das rodovias pode entrar em contato através dos canais de atendimento agecom@der.se.gov.br e ouvidoriader@der.se.gov.br bem como comunicar ao DER sobre algum problema existente nas rodovias.