Segundo a Caixa Econômica Federal, um morador do município de São Cristóvão, em Sergipe, apostou na Lotomania e ganhou R$ 1.795.341,12 na última terça-feira, 11.

Ele acertou 20 dos 50 números apostados, sendo eles: 05, 10, 11, 19, 20, 23, 25, 29, 34, 40, 42, 44, 51, 62, 65, 67, 84, 88, 93 e 97.

Ainda de acordo com a Caixa, a previsão do prêmio para o próximo concurso, que será realizado no dia 14 de fevereiro, é de R$ 700 mil.