No próximo dia 12 de março, o Lagarto Futsal Clube estreará no Campeonato Sergipano de Futsal. A partida será realizada às 20h, em Nossa Senhora do Socorro, onde o Verdão enfrentará os donos da casa.

Na oportunidade, o time lagartense estreará seus novos uniformes banhados em vermelho, em alusão as cores da bandeira do Município de Lagarto, bem como apresentará à torcida seu mascote Papão.

Já o elenco começará a ser anunciado a partir da próxima semana, conforme informações passadas pelo presidente do Lagarto Futsal Clube, Mharcio Cruz, ao Portal Lagartense. Espera-se que alguns nomes da temporada 2019 sejam aproveitados.