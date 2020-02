O deputado federal Fábio Reis (MDB) esteve na Colônia Treze, na noite da última quinta-feira, 13, com o objetivo de assinar uma ordem de serviço para a pavimentação das ruas Epunina Costa (Rua da Farmácia) e Monteiro Silva (Rua da Lava Jato) no povoado, que seria executada através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Mas, poucas horas antes, tanto o parlamentar quanto os moradores foram pegos de surpresa com um documento, emitido pela Prefeitura de Lagarto, embargando a obra, cujos materiais já estavam no local, e que seria feita com recursos do deputado. No documento, o Município afirma que não tem interesse em tais recursos pelo fato de que já tem obras em andamento ou para execução em tais ruas e que aguarda apenas liberação da Caixa para emissão de ordem de serviço.

“A nossa [obra] já estava autorizada, mas depois ela [prefeita Hilda Ribeiro] desautorizou e embargou. É um fato muito triste na política de Lagarto, revoltante para todo mundo. São pessoas que sonham em ter uma pavimentação para valorizar seu bairro, sua casa e sua vida, mas infelizmente a prefeita não permitiu”.

O morador de uma das ruas que seriam pavimentadas, José Cosme, estava animado com a obra que para ele significaria tirar o povo da lama, que diz ser perigosa por trazer doenças para as crianças.

“Mas, infelizmente a prefeita não quis autorizar e o povoado Colônia Treze lamenta essa decisão”.

Outro problema relatado por moradores da região é a sujeira trazida pela lama. “Sabe o que é não poder colocar um tapete porque se pisar suja tudo?”, indagou uma das moradoras que preferiu não se identificar.

Confira abaixo o documento emitido pela Prefeitura Municipal de Lagarto: