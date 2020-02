Muitos torcedores otimistas podem dizer que sempre acreditaram que o Confiança disputaria a série B em 2020. Mas o que nem mesmo os mais fanáticos poderiam prever é que o time estaria disponível em um dos games de futebol mais famosos do mundo.

Isso porque a nova atualização do Pro Evolution Soccer 2020 (PES) colocou o Dragão do Bairro Industrial como uma das opções para os apaixonados pelo game, já que o PES tem a licença oficial dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Por isso, quem estava acostumado a jogar com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Mbappé, agora terá a oportunidade de controlar os jogadores da equipe proletária, como Renan Gorne, Thiago Ennes, Ítalo, Rafael Vila, entre outros.

Mas para isso, terão que esperar mais um pouco, já que neste primeiro momento, apenas o escudo e uniforme da equipe estão corretos. Os jogadores assinaram o contrato de imagem e nome, e os atletas azulinos já devem aparecer no game a partir do início de março.

O PES 2020 está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC.