O vereador Josivaldo dos Brinquedos esteve na Câmara de Vereadores de Itabaiana, na última quarta-feira, 13, para apresentar seu projeto de Equoterapia desenvolvido no município de Lagarto, e que também acontece em Simão Dias, Aracaju e Capela.

Durante a apresentação, o vereador lagartense, pai de Gustavo, 12, que é autista, disse que se inspirou em uma reportagem do Globo Rural que abordava a Equoterapia que é um método terapêutico que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo e complementar o tratamento de indivíduos com deficiências ou necessidades especiais.

Inspirado nisso e aproveitando que já trabalhava com brinquedos, Josivaldo realizou um evento em uma escola do município, com o intuito de arrecadar dinheiro para comprar um animal e conseguiu levantar a quantia suficiente para comprar um cavalo. Depois, ele buscou apoio da prefeitura, reuniu mais três crianças com deficiência e assim o Centro Lagartense de Equoterapia passou a funcionar.

“A Equoterapia transforma vidas. Eu não estou aqui vendendo um produto, porque eu não preciso vender esse produto. A Equoterapia transformou e transforma a vida do meu filho e de várias pessoas que estão lá, inclusive mães daqui de Itabaiana”, disse o vereador.

Ainda durante sua apresentação, Josivaldo explicou o funcionamento do Centro Lagartense de Equoterapia. “O município entra com os profissionais e eu entro com os animais e a administração, já os pais contribuem com a manutenção, contribuindo com R$ 50,00 por mês. Para aquele pai que não tem condição alguma, a gente consegue padrinhos durante o período em que a pessoa está passando por dificuldades”.

Ao Portal Lagartense, o vereador disse que ainda se reunirá com o prefeito de Itabaiana, Valmir dos Santos Costa, para discutir a implantação do projeto na cidade. Segundo Josivaldo dos Brinquedos, a implantação da Equoterapia também está sendo analisada em Riachão do Dantas e Tobias Barreto.

Atualmente o Centro Lagartense de Equoterapia atende cerca de 80 crianças de diversos municípios.