Neste sábado, 15, e domingo, 16, será realizado em Riachão do Dantas o evento carnavalesco denominado Riachão Folia. Com a presença confirmada de bonecos de Olinda, o evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

De acordo com a programação, neste sábado, será realizado um esquenta na Praça Epifânio Góes e o show de Manjinho Estouradinho e Kontrole Musical e Dan Chicleteiro. As apresentações iniciam às 19h.

Já no domingo, o Riachão Folia contará com um cortejo pelas ruas da cidade que será animado pelas bandas Bicho Solto e Bonde do Frevo. Já a partir das 17h terá início as apresentações artísticas de Wesley Freestyle, DJ Washington e Rapaziada do Samba.