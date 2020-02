Na próxima segunda-feira, 17, a Praça do Tanque Grande, em Lagarto, será palco de um ato organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) que tem o objetivo de mobilizar a sociedade para pedir a revogação das reformas da Previdência realizadas pelos governos federal e estadual.

Apesar de ser liderado pela CUT, contará com o apoio de diversas centrais sindicais instaladas em Lagarto e região, a exemplo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe (SINTESE). Por isso, o coordenador regional do último, Nazon Barreto, teceu alguns esclarecimentos ao Portal Lagartense.

Segundo ele, o ato também será realizado nos municípios considerados polos regionais de desenvolvimento e que contam com instituições de ensino superior, a exemplo de Aracaju, Itabaiana, Glória e Propriá. “Nós queremos aproveitar o dia de feira para mostrar e dialogar com a sociedade sobre os malefícios das reformas realizadas”, frisou.

Com esse diálogo e conscientização, Nazon afirmou que as centrais esperam mobilizar a sociedade para pedir a revogação das duas reformas previdenciárias, que foram aprovadas com o voto dos deputados estaduais e federais de Lagarto. “Com a revogação, a ideia é fazer os trabalhadores sentarem e discutirem uma proposta de reforma da Previdência, coisa que não fizeram, porque mandaram para os deputados e eles apoiaram para agradar os seus chefes políticos”, ponderou o coordenador regional do SINTESE.