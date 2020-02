Se valendo do uso de suas atribuições, conferidas pelo Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE), a desembargadora Iolanda Santos Guimarães, corregedora regional eleitoral, padronizou os horários de funcionamento dos Cartórios Eleitorais do Estado.

Nas Zonas com sede na capital e na Central de Atendimento de Aracaju o horário de atendimento será de 7h às 13h, entre os dias 2 e 6 de maio. Já nos Cartórios do interior, o horário será de 8h às 14h.

Em relação aos postos instalados nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CEACs), o TRE informa que o atendimento será realizado conforme o horário de funcionamento de cada CEAC.

Ainda de acordo com o TRE, a padronização dos horários foi definida em virtude do fechamento do Cadastro Eleitoral. Para votar nas eleições deste ano, o eleitor deve regularizar a situação até o dia 6 de maio (151 dias antes do pleito). A data também marca o prazo limite para emissão do título, alteração de dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral.

Leia também: Prazo para eleitor regularizar título termina em maio.