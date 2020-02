No último final de semana, o Carnachão (Carnaval da Rua do Riachão) abriu a temporada de bloquinhos carnavalescos de rua em Lagarto. O ato contou com ampla adesão da sociedade lagartense e também de autoridades.

E dando continuidade as festividades carnavalescas, neste sábado, 15, será realizado o Bloquinho do Bar da Lú. Com banda de frevo e toda a folia que lhe é peculiar, o evento está marcado para sair as ruas a partir das 10h.

Já no domingo, 16, será a vez do tradicional Bloco Vapor Barato. Ele desfilará pelas principais ruas de Lagarto entre às 13h e 18h, com banda de frevo, chuva artificial e o show de Uns Bossais.