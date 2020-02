O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) destinou emendas individuais para a cidade de Lagarto na última quarta-feira, 12, para as áreas da Saúde, Cultura e Turismo. Visando o desenvolvimento do município e melhoria na qualidade de vida da população, serão investidos R$ 8,5 milhões.

Para a Saúde dos lagartenses, o deputado Gustinho destinou R$ 4 milhões. Já para a Cultura e promoção dos festejos juninos da cidade, foi destinado R$ 1,5 milhão. O deputado destinou ainda outros R$ 2 milhões para serem investidos na construção da Orla da Barragem e mais R$ 1 milhão para investimentos diversos.

“Estamos preocupados com o desenvolvimento do município de Lagarto. Em Brasília, buscamos de todas as formas investimentos e recursos para que nossa cidade cresça ainda mais. A prefeita Hilda vem fazendo um excelente trabalho e anunciamos estes recursos bem no aniversário dela. Quem ganha é Lagarto”, afirmou Gustinho Ribeiro.