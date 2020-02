O servidor concursado suspeito de instalar câmera em banheiro feminino para fotografar as mulheres foi afastado pela Prefeitura Municipal de Tobias Barreto. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Município à reportagem do Programa Mira da Notícia, apresentado pelo radialista Faro Fino, na xodó AM de Tobias Barreto.

Na ocasião, o Município também informou que contra o servidor foi aberto um processo administrativo para apurar o caso. No entanto, cabe destacar que nenhuma nota oficial foi emitido pela Prefeitura de Tobias Barreto até o momento, o que tem gerado críticas em setores da imprensa e também da sociedade.

Enquanto isso, a Polícia Civil segue investigando o caso sob o comando do delegado Fábio Alan Pimentel, que deve ouvir as vítimas na próxima semana. Uma vez que o suspeito confessou o cometimento do crime, conforme informações do repórter Elenilton Santos, de Tobias Barreto.

Já a perícia da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) fará uma investigação em um pen-drive, com o objetivo de saber se efetivamente houve a captação de fotos e vídeos das mulheres que utilizavam o banheiro.

