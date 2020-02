Depois de oficializar a demissão de Cascata (meio-campista), Raul (lateral esquerdo), e Diego Vitor (atacante), o Lagarto Futebol Clube contratou o meio campista Victor Leandro Ribeiro, de 22 anos. Sua contratação foi oficializada na edição da última sexta-feira, 14, do Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF).

Popularmente conhecido por Vitinho Ribeiro, o atleta é natural de Campinas (SP) e veio emprestado no Internacional, onde jogou o Campeonato Brasileiro Sub 23 em 2019, tendo passagem pelo ABC Futebol Clube em 2018, quando esteve sob o comando do técnico Ranielle.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, Marcio Lima, assessor de comunicação do Lagarto FC, informou que Vitinho foi uma indicação do técnico alviverde e que outro atleta deve desembarcar no elenco alviverde nos próximos dias. “Faltavam 5 vagas para inscrição. Chegou Vitinho e vem mais um. Se classificar, contrata o restante”, informou o assessor.

Cabe destacar que o Verdão estreará na próxima quinta-feira, dia 19, às 15h30, na Copa do Brasil, quando enfrentará o Volta Redonda (RJ), no Estádio Estadual de Simão Dias.

Na ocasião, Valdicleuson Silva da Costa, do estado do Amapá, será o árbitro principal do confronto e terá como auxiliares Inácio Barreto da Camara e Roberto Soares dos Santos Junior. Além deles, o trio ainda terá a companhia dos sergipanos Michael Vinicius Santos Freitas, como quarto árbitro, e Ivaney Alves de Lima como analista de campo.