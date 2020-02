O Exclusivo Instituto de Pesquisa divulgará nesta quinta-feira, 20, uma pesquisa de intenções de voto para prefeito e vereador em Lagarto. O estudo está cadastrado no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE).

De acordo com os dados, a pesquisa fará perguntas espontâneas no tocante ao voto para vereador e prefeito. No entanto, neste último caso haverá uma pergunta induzida, na qual o eleitor terá que optar por quatro nomes: Hilda Ribeiro, Sérgio Reis, Nininho da Bolo Bom ou Ibrain Monteiro.

Na cidade, o questionário será aplicado pela equipe de entrevistadores nas seguintes bairros: Ademar de Carvalho, Alto da Boa Vista, Centro, Cidade Nova, Conjunto Laudelino Freire, Estação, Exposição, Libório, Loiola, Novo Horizonte, Pacheco, Sílvio Romero.

Já na zona rural, os entrevistadores aplicam os questionários nos povoados: Colônia 13, Brejo, Jenipapo, Brasília, Olhos D’Água, Estacinha, Mariquita, Açuzinho, Quilombo, Tanque, Santo Antônio, Urubutinga, Pururuca, Oiteros, Moita Redonda.

A pesquisa custou R$ 3.000,00 e segundo informações obtidas por este que vos escreve, na última eleição municipal para prefeito de Lagarto, o Exclusivo Instituto de Pesquisa já previa a vitória de Valmir Monteiro com mais de 12 mil votos. À época, o estudo era para consumo interno.