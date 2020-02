O Sergipe conquistou antecipadamente sua vaga para o quadrangular do campeonato estadual, após vencer o Itabaiana no último domingo, 16, no Estádio Estadual Lourival Baptista em Aracaju.

Além disso, o time assumiu a liderança provisória do Sergipão 2020, empatado em número de pontos com o Confiança que joga fora de casa contra o Dorense na próxima quarta-feira, 19.

O único gol da partida saiu da cabeçada de Anselmo, aos 21 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Igor Alves. Os colorados, ainda quase ampliaram nos minutos finais do jogo quando Igor Alves sofreu pênalti. Anselmo foi para a cobrança para anotar tanto o seu segundo gol no jogo quanto da equipe, mas chutou para fora.

Com o resultado, o Gipão chegou aos 13 pontos e agora só restam duas vagas para a fase final da competição que, até o momento, são ocupadas por Freipaulistano e Boca Júnior. Já o Itabaiana ocupa a quinta posição, com seis pontos, um a mais do que o Lagarto que joga no próximo domingo, 23.

Copa do Nordeste

Pelo Nordestão, o Confiança, que divide a liderança do Campeonato Sergipano com o Sergipe, venceu sua terceira partida consecutiva e encerrou a quarta rodada da competição invicto. O jogo também marcou a última partida do técnico Daniel paulista pela equipe. O treinador se transferiu para o Sport-PE e, Matheus Costa, que já passou por Paraná e Coritiba, assume o comando do time.

O azulino venceu o River-PI por 2 a 0, dentro da Arena Batistão. Vale lembrar que os piauienses eliminaram o Bahia na primeira fase da Copa do Brasil.

O primeiro gol do Dragão saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, depois que Silva chutou de fora da área e o goleiro adversário bateu roupa, fazendo a bola sobrar para Mikael aproveitar o rebote e mandar para o fundo da rede. Já o segundo gol da equipe proletária veio de um contra-ataque puxado por Thiago Ennes que roubou a bola no setor defensivo e tocou para Marcelinho cruzar rasteiro para Jeferson Lima que não desperdiçou.

Com o placar, o Confiança se mantém na liderança do grupo B, com 10 pontos. Já os piauienses caíram para a sexta posição do grupo B, com quatro pontos apenas. O próximo jogo do time sergipano pela competição será no sábado, 22, contra o Fortaleza, às 16h, na Arena Batistão.

Outra equipe do estado que entrou em campo pela quarta rodada do campeonato regional foi o Freipaulistano que empatou em 0 a 0 fora de casa com o Vitória-BA. Com o resultado, o Touro do Agreste segue na última posição do grupo A, com dois pontos. Já os baianos, ocupam a terceira posição do grupo B, com seis.