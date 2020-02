O Instituto Federal de Sergipe (IFS) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores substitutos nas áreas de Biologia, Língua Estrangeira (Inglês) e Matemática.

Ao todo são quatro vagas, sendo uma para Biologia em Estância, uma para Inglês em Itabaiana e duas para Matemática em Lagarto.

As inscrições deve ser feitas presencialmente (ou através de um representante legal) entre os dias 17 e 28 de fevereiro, exceto sábados, domingos e feriados, no

horário das 08h30 às 11h e das 14h30min às 17h, na CSC/DNSDP/PROGEP do IFS – Prédio da Reitoria – Localizada na Avenida Jorge Amado, n.º 1551, 1º andar, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/ SE.

A seleção se dará por prova de títulos, através do currículo e comprovação anexada e terá caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos, obedecendo os critérios do anexo V do edital. Os documentos serão analisados por uma comissão examinadora composta por três membros, que podem ser servidores do IFS e/ou de outras Instituições de Ensino.