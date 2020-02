Nesta segunda-feira, 17, às 10h, o Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, se reúne com os Secretários de Educação dos 75 municípios sergipanos no auditório do Centro Administrativo da Saúde. Na pauta, o Plano Estadual de Contingência para Infecção Humana pelo Coronavírus.

Entendendo que as recomendações básicas devem ser disseminadas, a SES visualizou as Secretarias de Educação como grandes parceiras, de forma que na reunião serão apresentados o plano de contingência, as recomendações a serem transmitidas no âmbito escolar e as orientações em relação à articulação com as Secretarias Municipais de Saúde.

O que: Reunião com os Secretários de Educação dos 75 municípios sergipanos

Data: 17/02 (segunda-feira)

Hora: 10 horas

Local: Auditório do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, avenida Augusto Franco