Os torcedores do Lagarto Futsal já têm data marcada para matarem a saudade da equipe. Isso porque, no dia 12 de março, o Verdão entra em quadra pelo Campeonato Sergipano de Futsal 2020.

As datas e horários das partidas, além de outras definições, foram definidas em Congresso Técnico realizado na última quarta-feira, 12, na sede da Federação Sergipana de Futsal – FSFS.

Nesta edição, outras sete equipes, além do Lagarto, disputam a competição, sendo elas: Pinhão, Riachuelo, Socorrense, Coritiba, Canindé, Indiaroba e o atual campeão Itaporanga.

As principais ausências são do Itabaiana, duas vezes vice-campeão estadual, e dos times de Aracaju, que não terá representantes nessa edição do estadual.

O campeão do Campeonato Sergipano 2020 vai disputar a Copa do Nordeste, além de poder escolher entre a Taça Brasil ou Copa do Brasil.

Durante o Congresso Técnico realizado na sede da FSF, ficou definido que haverá apenas um grupo, onde todos se enfrentam em partida única. Os seis melhores colocados se classificam para a próxima fase, sendo que as equipes que terminarem a primeira fase na primeira e segunda posição já estarão classificadas para a semifinal.

Enquanto isso, os demais times se enfrentam da seguinte maneira: 3º x 6º e 4º x 5º. Essas partidas serão de ida e volta e sem vantagem de saldo de gols. A semifinal também contará com confrontos de ida e volta, com a diferença de que os dois primeiros colocados terão a vantagem de disputarem o jogo de volta em casa. Além disso, a equipe que tiver a melhor campanha no geral, terá a vantagem de jogar pelo empate em uma possível prorrogação.

Confira abaixo os primeiros confrontos da competição:

Quinta-feira, 12/3

Socorrense x Lagarto [Nossa Sra do Socorro]

Sexta-feira, 13/3

Indiaroba x Itaporanga [Indiaroba]

Sábado, 14/3

Pinhão x Coritiba [local: Pinhão]

Canindé x Riachuelo [local: Canindé]